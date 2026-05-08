Après deux ans d’absence, la Techno Parade reviendra dans les rues de Paris en septembre 2026

La Techno Parade fera son retour dans les rues de Paris le 19 septembre 2026 après deux années d’absence. L’association Technopol, organisatrice historique de l’événement depuis 1998, a annoncé le retour du grand rassemblement électro après les annulations successives de 2024 et 2025.

L’édition 2024 avait été annulée en raison des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, tandis que celle de 2025 avait été abandonnée pour des raisons financières. Technopol expliquait alors rencontrer de grandes difficultés à mobiliser des partenaires privés capables de financer l’événement.

Paris retrouvera ses chars et DJs en 2026

L’association promet désormais une édition 2026 « renouvelée et ambitieuse » afin de défendre la place des musiques électroniques dans l’espace public. Technopol affirme vouloir profiter de ce retour pour relancer le débat autour des scènes indépendantes, des fêtes libres et du soutien aux cultures électroniques françaises.

Créée en 1998 sous l’impulsion de Jack Lang et inspirée de la Love Parade berlinoise, la Techno Parade est devenue l’un des plus grands rassemblements électro d’Europe. La dernière édition organisée en 2023 avait attiré près de 400 000 participants dans les rues de la capitale, un record selon les organisateurs.

Le parcours exact de l’édition 2026 n’a pas encore été officialisé, mais le défilé devrait une nouvelle fois traverser plusieurs grands axes de Paris avec chars sonorisés, DJs et after-parties dans les clubs de la capitale.