Politique Municipales 2026

VIDÉO – Le malaise ! En plein direct, Prisca Thévenot semble oublier qui est Édouard Philippe

23 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
VIDÉO - Le malaise ! En plein direct, Prisca Thévenot semble oublier qui est Édouard Philippe
VIDÉO - Le malaise ! En plein direct, Prisca Thévenot semble oublier qui est Édouard Philippe

Invitée dimanche sur France 2 dans la soirée électorale des municipales présentée par Léa Salamé et Laurent Delahousse, Prisca Thévenot a semblé ne plus se souvenir d’Édouard Philippe au moment de l’évoquer, suscitant des rires sur le plateau avant une tentative de se rattraper.

Cette scène surprend d’autant plus que la députée connaît de longue date l’ancien Premier ministre. Prisca Thévenot a rejoint En marche avant d’en devenir l’une des porte-parole en 2020. Dès les législatives de 2017, alors qu’elle était candidate LREM en Seine-Saint-Denis, Édouard Philippe, alors Premier ministre, était venu lui apporter son soutien au Blanc-Mesnil entre les deux tours.

L’hésitation dont fait preuve Prisca Thévenot au moment d’évoquer Édouard Philippe, réélu au Havre, a donc de quoi surprendre.

Regardez cette séquence lunaire, diffusée hier soir sur France 2 :

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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