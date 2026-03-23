VIDÉO – Le malaise ! En plein direct, Prisca Thévenot semble oublier qui est Édouard Philippe

Invitée dimanche sur France 2 dans la soirée électorale des municipales présentée par Léa Salamé et Laurent Delahousse, Prisca Thévenot a semblé ne plus se souvenir d’Édouard Philippe au moment de l’évoquer, suscitant des rires sur le plateau avant une tentative de se rattraper.

Cette scène surprend d’autant plus que la députée connaît de longue date l’ancien Premier ministre. Prisca Thévenot a rejoint En marche avant d’en devenir l’une des porte-parole en 2020. Dès les législatives de 2017, alors qu’elle était candidate LREM en Seine-Saint-Denis, Édouard Philippe, alors Premier ministre, était venu lui apporter son soutien au Blanc-Mesnil entre les deux tours.

L’hésitation dont fait preuve Prisca Thévenot au moment d’évoquer Édouard Philippe, réélu au Havre, a donc de quoi surprendre.

Regardez cette séquence lunaire, diffusée hier soir sur France 2 :