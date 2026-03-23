Poissy : Karl Olive échoue face à la maire sortante

Le député Renaissance Karl Olive n’est pas parvenu à reconquérir la mairie de Poissy lors du second tour des municipales. La maire sortante Sandrine Berno Dos Santos a été réélue avec 52,95 % des suffrages, selon les résultats communiqués par la ville.

Ancien édile de la commune entre 2014 et 2022, Karl Olive espérait reprendre son fauteuil après son passage à l’Assemblée nationale. Il s’incline finalement face à celle à qui il avait cédé la place, confirmant l’ancrage local de la maire sortante dans cette ville des Yvelines.