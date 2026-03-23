Politique Municipales 2026

Poissy : Karl Olive échoue face à la maire sortante

23 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Poissy : Karl Olive échoue face à la maire sortante
Poissy : Karl Olive échoue face à la maire sortante

Le député Renaissance Karl Olive n’est pas parvenu à reconquérir la mairie de Poissy lors du second tour des municipales. La maire sortante Sandrine Berno Dos Santos a été réélue avec 52,95 % des suffrages, selon les résultats communiqués par la ville.

Ancien édile de la commune entre 2014 et 2022, Karl Olive espérait reprendre son fauteuil après son passage à l’Assemblée nationale. Il s’incline finalement face à celle à qui il avait cédé la place, confirmant l’ancrage local de la maire sortante dans cette ville des Yvelines.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.