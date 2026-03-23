Paris XIe : l’écologiste David Belliard élu maire

Le candidat écologiste David Belliard a été élu maire du XIe arrondissement de Paris à l’issue du second tour des municipales. Il s’impose largement avec 55,32 % des suffrages, devançant la candidate LR Nelly Garnier (22,67 %) et la représentante LFI Sabrina Nouri (14,72 %).

Allié aux socialistes d’Emmanuel Grégoire dans le cadre d’un accord d’union conclu avant le premier tour, l’ancien adjoint aux transports d’Anne Hidalgo consolide l’ancrage de la gauche dans cet arrondissement historiquement acquis aux socialistes.

Cette victoire confirme le poids des écologistes dans la majorité parisienne et marque un transfert symbolique de leadership au sein de la coalition de gauche dans la capitale.