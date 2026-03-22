Politique Municipales 2026

Municipales Villeneuve-d’Ascq : Sylvain Estager en tête avec 33,93 %

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Villeneuve-d’Ascq : Sylvain Estager en tête avec 33,93 %
Municipales Villeneuve-d’Ascq : Sylvain Estager en tête avec 33,93 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Villeneuve-d’Ascq, la liste menée par Sylvain Estager (divers gauche) arrive en tête du second tour avec 33,93 % des voix, soit 7 164 suffrages, et obtient 34 sièges au conseil municipal. Il devance Vincent Baledent (divers droite) à 25,65 %, Ugo Bernalicis (La France insoumise) à 22,49 % et Pauline Ségard (union de la gauche) à 17,94 %. Dans ce scrutin très éclaté, il s’impose sans majorité absolue mais bénéficie de la prime majoritaire pour diriger la commune.

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