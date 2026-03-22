Municipales Troyes : François Baroin réélu pour un 6e mandat avec 56,94 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.
À Troyes, l’ancien ministre François Baroin est réélu maire avec 56,94 % des voix à l’issue d’une triangulaire. Il devance une liste d’union de la gauche (22,05 %) et un candidat du Rassemblement national (21,00 %). Élu pour la première fois en 1995, il décroche ainsi un sixième mandat à la tête de la préfecture de l’Aube.
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