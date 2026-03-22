Politique Municipales 2026

Municipales Sète : Hervé Marquès élu avec 40,14 %

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Sète : Hervé Marquès élu avec 40,14 %
Municipales Sète : Hervé Marquès élu avec 40,14 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Sète, la liste menée par Hervé Marquès (divers droite) arrive en tête du second tour avec 40,14 % des voix, soit 8 768 suffrages, et obtient 31 sièges au conseil municipal. Il devance Laura Seguin (union de la gauche), créditée de 33,21 % et 7 élus, ainsi que Sébastien Pacull (Rassemblement national), qui recueille 26,65 % et 5 sièges. En tête dans cette triangulaire, il bénéficie de la prime majoritaire pour prendre la tête de la municipalité.

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