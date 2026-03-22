Politique Municipales 2026

Municipales Saint-Étienne : Régis Juanico (PS) élu, la ville bascule à gauche

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Saint-Étienne : Régis Juanico
Municipales Saint-Étienne : Régis Juanico

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Saint-Étienne, le socialiste Régis Juanico est élu maire, marquant un basculement de la ville à gauche. Cette victoire met fin à la gestion précédente et constitue un changement politique notable dans cette grande commune de la Loire.

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