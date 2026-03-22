Municipales Saint-Étienne : Régis Juanico (PS) élu, la ville bascule à gauche

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Saint-Étienne, le socialiste Régis Juanico est élu maire, marquant un basculement de la ville à gauche. Cette victoire met fin à la gestion précédente et constitue un changement politique notable dans cette grande commune de la Loire.