Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les incidents signalés dans certaines communes après le premier tour.

À Robion, dans le Vaucluse, le candidat Daniel Cling a annoncé déposer plainte après la découverte d’une mise en scène inquiétante à proximité de son domicile. Selon ses déclarations, un panneau en forme de croix indiquant la direction de sa maison a été installé face à la mairie, avant qu’il ne découvre chez lui un anorak suspendu à un poteau, surmonté d’une feuille portant une croix noire à la place de la tête. Il affirme avoir interprété ces éléments comme une menace de mort, une affaire désormais portée devant la justice.