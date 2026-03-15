Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Reims, le maire sortant Arnaud Robinet (Horizons) arrive largement en tête du premier tour avec 43,79 % des suffrages. Il devance la candidate du Rassemblement national Anne-Sophie Frigout, créditée de 21,03 %, et la liste de gauche hors La France insoumise menée par Eric Quénard, qui obtient 17,97 %. Une triangulaire se profile au second tour dans la ville, aucune autre liste n’ayant franchi la barre des 10 %.