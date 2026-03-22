Politique Municipales 2026

Municipales Orléans : Serge Grouard largement réélu avec 57,81 %

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Orléans : Serge Grouard largement réélu avec 57,81 %
Municipales Orléans : Serge Grouard largement réélu avec 57,81 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Orléans, la liste « Ici c’est Orléans » menée par le maire sortant Serge Grouard s’impose nettement au second tour avec 57,81 % des suffrages exprimés. Il devance Baptiste Chapuis, candidat de l’union de la gauche et des écologistes, crédité de 42,19 %. Avec ce score, l’édile est reconduit à la tête de la ville pour un nouveau mandat, dans un scrutin marqué par une participation de 46,49 %.

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