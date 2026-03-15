Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Nîmes, le communiste Vincent Bouget, candidat d’une liste d’union de la gauche soutenue notamment par le PCF, le PS et les écologistes, et Julien Sanchez pour le RN sont au coude à coude au premier tour avec environ 30,5 % des suffrages chacun selon les premières estimations. Le candidat LR Franck Proust arrive derrière avec 19,5 % des voix, devant le divers droite Julien Plantier crédité de 15 %. Le candidat LFI Pascal Dupretz est éliminé dès le premier tour avec 4,5 % des suffrages.