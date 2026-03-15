Politique Municipales 2026

Municipales Nîmes : Vincent Bouget (union gauche) et Julien Sanchez (RN) au coude à coude au premier tour

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales Nîmes : Vincent Bouget (union gauche) et Julien Sanchez (RN) au coude à coude au premier tour union gauche
Municipales Nîmes : Vincent Bouget (union gauche) et Julien Sanchez (RN) au coude à coude au premier tour

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Nîmes, le communiste Vincent Bouget, candidat d’une liste d’union de la gauche soutenue notamment par le PCF, le PS et les écologistes, et Julien Sanchez pour le RN sont au coude à coude au premier tour avec environ 30,5 % des suffrages chacun selon les premières estimations. Le candidat LR Franck Proust arrive derrière avec 19,5 % des voix, devant le divers droite Julien Plantier crédité de 15 %. Le candidat LFI Pascal Dupretz est éliminé dès le premier tour avec 4,5 % des suffrages.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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