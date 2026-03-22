Municipales Nancy : Mathieu Klein (PS) réélu avec 49,68 % des voix

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.
À Nancy, le maire sortant socialiste Mathieu Klein est réélu avec 49,68 % des voix, à la tête d’une liste d’union de la gauche sans La France insoumise. Il devance l’ancien maire centriste Laurent Hénart (39,74 %) et la candidate LFI Sarah Farghaly (10,58 %). Élu en 2020 après des décennies de domination du centre et de la droite, il conserve ainsi la tête de la ville en confirmant son positionnement indépendant vis-à-vis de LFI.
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