Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Montpellier, le maire sortant Michaël Delafosse (Parti socialiste) arrive largement en tête du premier tour avec 32,8 % des suffrages. Il devance la candidate de La France insoumise Nathalie Oziol, créditée de 16 %, et l’homme d’affaires Mohed Altrad (divers centre), à 11,2 %. Rémi Gaillard (8,1 %) et l’ancien maire Philippe Saurel (8,8 %) ne sont pas en mesure de se qualifier pour le second tour.