Politique Municipales 2026

Municipales Montpellier : Michaël Delafosse en tête, Rémi Gaillard éliminé

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Montpellier : Michaël Delafosse en tête, Rémi Gaillard éliminé
Municipales Montpellier : Michaël Delafosse en tête, Rémi Gaillard éliminé

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Montpellier, le maire sortant Michaël Delafosse (Parti socialiste) arrive largement en tête du premier tour avec 32,8 % des suffrages. Il devance la candidate de La France insoumise Nathalie Oziol, créditée de 16 %, et l’homme d’affaires Mohed Altrad (divers centre), à 11,2 %. Rémi Gaillard (8,1 %) et l’ancien maire Philippe Saurel (8,8 %) ne sont pas en mesure de se qualifier pour le second tour.

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