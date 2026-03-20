Municipales Marseille : duel musclé entre Payan et Allisio sur fond d’insécurité et d’accusations

Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À trois jours du second tour, le débat entre Benoît Payan et Franck Allisio a confirmé que la sécurité restait le sujet central de cette campagne marseillaise. Le candidat RN a longuement attaqué le maire sortant sur le narcotrafic, le niveau jugé insuffisant de la police municipale et le manque de caméras de vidéosurveillance. Franck Allisio s’est présenté comme le candidat de « l’ordre et de la sécurité », tandis que Benoît Payan a défendu son bilan en assurant avoir renforcé les effectifs et en rappelant que la lutte contre les grands réseaux criminels relevait aussi de l’État.

Le face-à-face a aussi été marqué par une bataille politique autour de LFI. Depuis le désistement de Sébastien Delogu, Franck Allisio accuse Benoît Payan de vouloir s’accrocher au pouvoir grâce à des accords à peine dissimulés avec l’extrême gauche. Le maire sortant a rejeté cette accusation, affirmant qu’il n’y aurait « pas une seule personne issue des rangs de Jean-Luc Mélenchon » dans son équipe s’il est réélu.

Autre moment fort du débat, les échanges sur la régularité du scrutin. Franck Allisio a dit avoir saisi le procureur sur le fondement de l’article 40, en évoquant plusieurs irrégularités qu’il dit dénoncer depuis des semaines. Benoît Payan lui a répondu en l’accusant d’entretenir un doute permanent autour de l’élection, rejetant fermement les soupçons avancés par son adversaire.

Le débat s’est ensuite déplacé sur le « vivre ensemble » et le littoral. Franck Allisio a défendu son projet de « pass » pour l’accès aux plages, présenté comme une mesure transitoire avant une sécurisation plus large, avec notamment des espaces réservés aux familles et aux seniors. Benoît Payan a critiqué cette vision, l’accusant de vouloir trier les Marseillais, et a opposé son propre « plan littoral », avec la création d’une grande pinède et le doublement des accès à la mer.

Au final, ce débat tendu n’a pas vraiment rapproché les deux hommes, mais il a clarifié leurs lignes. Franck Allisio a misé sur la fermeté, l’autorité et la dénonciation du bilan sortant. Benoît Payan, lui, a tenté de défendre son action tout en récusant les accusations de son rival. À quelques heures de la réserve électorale, chacun espère désormais avoir fait bouger les derniers électeurs encore indécis.