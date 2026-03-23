Politique Municipales 2026

Municipales Marseille : Amine Kessaci fait son entrée au conseil municipal

23 mars 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault
Municipales Marseille : Amine Kessaci fait son entrée au conseil municipal (France 2)
Municipales Marseille : Amine Kessaci fait son entrée au conseil municipal (France 2)

Lundi matin, Entrevue revient sur les résultats des élections municipales et les principaux enseignements du scrutin à travers les villes de France.

À Marseille, le militant anti-narcotrafic Amine Kessaci, 22 ans, est élu au conseil municipal. Le jeune écologiste figurait en troisième position sur la liste du maire sortant Benoît Payan, réélu avec 54,3 % des voix au second tour. Cette élection marque l’entrée en politique locale d’une nouvelle figure engagée sur les questions de sécurité et de lutte contre les trafics.

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