Municipales Marseille : Amine Kessaci fait son entrée au conseil municipal

Lundi matin, Entrevue revient sur les résultats des élections municipales et les principaux enseignements du scrutin à travers les villes de France.
À Marseille, le militant anti-narcotrafic Amine Kessaci, 22 ans, est élu au conseil municipal. Le jeune écologiste figurait en troisième position sur la liste du maire sortant Benoît Payan, réélu avec 54,3 % des voix au second tour. Cette élection marque l’entrée en politique locale d’une nouvelle figure engagée sur les questions de sécurité et de lutte contre les trafics.
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