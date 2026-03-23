Municipales Lyon : Jean-Michel Aulas conteste sa défaite et dépose un recours

Lundi matin, Entrevue revient sur les résultats des élections municipales et les principaux enseignements du scrutin à travers les villes de France.
À Lyon, le candidat divers centre Jean-Michel Aulas conteste sa défaite face au maire sortant écologiste Grégory Doucet, réélu avec 50,67 % des voix. L’écart, d’environ 1 500 voix, est jugé trop serré par l’ancien président de l’OL, qui annonce avoir déposé un recours en évoquant de « nombreuses irrégularités » dans le scrutin.
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