Municipales Lyon : Grégory Doucet réélu avec 54 % des voix selon les estimations

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Lyon, le maire sortant écologiste Grégory Doucet est donné vainqueur avec 54 % des voix selon une estimation Ifop, face à Jean-Michel Aulas, crédité de 46 %. Cette victoire lui permettrait de conserver la tête de la troisième ville de France et de s’assurer un nouveau mandat à l’issue d’un duel très observé.