Municipales Louviers : François-Xavier Priollaud bat Philippe Brun de 110 voix

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.
À Louviers, dans l’Eure, le maire sortant de centre droit François-Xavier Priollaud l’emporte de justesse face au député socialiste Philippe Brun, avec 46,79 % des voix contre 45,10 %. L’écart se joue à 110 voix seulement dans ce duel serré. La liste du Rassemblement national menée par Patrice Pauper recueille 8,11 % des suffrages, en recul par rapport au premier tour.
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