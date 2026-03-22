Municipales Lorient : Fabrice Loher s’impose au second tour avec 45,29 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Lorient, la liste divers centre menée par Fabrice Loher arrive en tête du second tour avec 45,29 % des voix. Il devance Damien Girard, candidat de l’union de la gauche et des écologistes, crédité de 42,65 %, tandis que Théo Thomas recueille 12,06 %. Dans ce scrutin serré, Fabrice Loher l’emporte et obtient la majorité municipale grâce à la prime accordée à la liste arrivée en tête.