Politique Municipales 2026

Municipales Lorient : Fabrice Loher s’impose au second tour avec 45,29 %

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Aime Kaniki
Municipales Lorient : Fabrice Loher s’impose au second tour avec 45,29 %
Municipales Lorient : Fabrice Loher s’impose au second tour avec 45,29 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Lorient, la liste divers centre menée par Fabrice Loher arrive en tête du second tour avec 45,29 % des voix. Il devance Damien Girard, candidat de l’union de la gauche et des écologistes, crédité de 42,65 %, tandis que Théo Thomas recueille 12,06 %. Dans ce scrutin serré, Fabrice Loher l’emporte et obtient la majorité municipale grâce à la prime accordée à la liste arrivée en tête.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.