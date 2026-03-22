Politique Municipales 2026

Municipales La Rochelle : Olivier Falorni élu avec 43,66 %

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales La Rochelle : Olivier Falorni élu avec 43,66 %
Municipales La Rochelle : Olivier Falorni élu avec 43,66 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À La Rochelle, le député apparenté MoDem Olivier Falorni remporte l’élection avec 43,66 % des voix. Dans une quadrangulaire sans alliance entre ses adversaires au second tour, il devance ses trois concurrents et s’impose sans majorité absolue. Cette configuration lui permet néanmoins de bénéficier de la prime majoritaire et d’accéder à la mairie de la ville.

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