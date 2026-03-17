Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les accords conclus en vue du second tour dans plusieurs villes.

À Colombes, le maire écologiste sortant Patrick Chaimovitch, arrivé en difficulté avec 18,23% des voix, a conclu une union avec les autres forces de gauche. Face à lui, le candidat de droite Joakim Giacomoni est arrivé largement en tête avec 31,81%. Les listes du Parti socialiste menées par Valentin Narbonnai (15,86%) et de La France insoumise conduite par Jordan Robichon (10,72%) ont décidé de fusionner avec celle du maire sortant. Cet accord, conclu lundi soir, vise à rassembler la gauche pour tenter de conserver la mairie face à une droite en position de force au premier tour.