Politique Municipales 2026

Municipales Colombes : la gauche s’unit autour du maire écologiste en difficulté

17 mars 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault
Patrick Chaimovitch
Patrick Chaimovitch

Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les accords conclus en vue du second tour dans plusieurs villes.

À Colombes, le maire écologiste sortant Patrick Chaimovitch, arrivé en difficulté avec 18,23% des voix, a conclu une union avec les autres forces de gauche. Face à lui, le candidat de droite Joakim Giacomoni est arrivé largement en tête avec 31,81%. Les listes du Parti socialiste menées par Valentin Narbonnai (15,86%) et de La France insoumise conduite par Jordan Robichon (10,72%) ont décidé de fusionner avec celle du maire sortant. Cet accord, conclu lundi soir, vise à rassembler la gauche pour tenter de conserver la mairie face à une droite en position de force au premier tour.

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