Politique Municipales 2026

Municipales Cherbourg : Camille Margueritte (DVD) l’emporte, la droite reprend la mairie

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Cherbourg : Camille Margueritte (DVD) l’emporte, la droite reprend la mairie DVD
Municipales Cherbourg : Camille Margueritte (DVD) l’emporte, la droite reprend la mairie

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Cherbourg-en-Cotentin, la candidate divers droite Camille Margueritte s’impose avec 53,11 % des voix face au maire sortant socialiste Benoît Arrivé (46,89 %). Cette victoire constitue une surprise dans cette ville portuaire de près de 80.000 habitants, ancrée à gauche depuis 1977, et marque un basculement politique majeur au profit de la droite.

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