Municipales Châlons-en-Champagne : Benoist Apparu réélu de justesse avec 34,17 %

Lundi matin, Entrevue revient sur les résultats des élections municipales et les principaux enseignements du scrutin à travers les villes de France.
À Châlons-en-Champagne, le maire sortant Benoist Apparu est réélu avec 34,17 % des voix à l’issue d’une quadrangulaire très serrée. Il devance de peu le candidat du Rassemblement national Achille Bisiaux (31,17 %) et Rudy Namur, à la tête d’une liste d’union de la gauche (29,53 %), tandis que Gabriel Michel arrive loin derrière avec 5,12 %. Cette victoire permet à l’ancien ministre de conserver la mairie qu’il dirige depuis 2014.
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