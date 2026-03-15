Politique Municipales 2026

Municipales Bastia : Gilles Simeoni (autonomiste) largement en tête au premier tour

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales Bastia : Gilles Simeoni (autonomiste) largement en tête au premier tour autonomiste
Municipales Bastia : Gilles Simeoni (autonomiste) largement en tête au premier tour

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Bastia, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni arrive largement en tête du premier tour avec 35,1 % des voix selon une estimation Ipsos BVA Cesi École d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat LCP AN. Julien Morganti, à la tête d’une coalition rassemblant plusieurs sensibilités allant de la gauche à la droite ainsi que des autonomistes, obtient 25,4 % des suffrages. Le candidat RN et du mouvement nationaliste identitaire Mossa Palatina, Nicolas Battini, recueille 16,9 %, tandis que Jean Martin Mondoloni, soutenu notamment par une coalition associant la droite et le Parti radical de gauche, atteint 11 %. Quatre listes seraient ainsi en mesure de se maintenir au second tour.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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