Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Bastia, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni arrive largement en tête du premier tour avec 35,1 % des voix selon une estimation Ipsos BVA Cesi École d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat LCP AN. Julien Morganti, à la tête d’une coalition rassemblant plusieurs sensibilités allant de la gauche à la droite ainsi que des autonomistes, obtient 25,4 % des suffrages. Le candidat RN et du mouvement nationaliste identitaire Mossa Palatina, Nicolas Battini, recueille 16,9 %, tandis que Jean Martin Mondoloni, soutenu notamment par une coalition associant la droite et le Parti radical de gauche, atteint 11 %. Quatre listes seraient ainsi en mesure de se maintenir au second tour.