Coup de théâtre dans la course aux municipales à Paris. La candidate Sarah Knafo a annoncé son retrait, invoquant un choix stratégique visant à maximiser les chances de son camp face à la gauche.

Dans une déclaration publiée sur X, elle explique les raisons de cette décision :

« J’ai toujours dit que j’avais un objectif depuis l’annonce de ma candidature : battre la gauche. Donc, je tiens le cap, je tiens ma parole, la parole que j’ai donnée à mes électeurs et à mes soutiens : je me retire pour nous donner toutes les chances de battre la gauche. Les mots ont un sens : je ne me désiste pas pour la personne de Rachida Dati, je me désiste pour Paris. Pour la capitale de notre pays »

Un retrait stratégique

Par cette décision, Sarah Knafo s’inscrit dans une logique de rassemblement à droite, où plusieurs candidatures peuvent affaiblir un même camp. En se retirant, elle cherche à éviter une dispersion des voix susceptible de favoriser les candidats de gauche.

Elle insiste toutefois sur un point essentiel : son désistement n’est pas un soutien personnel à Rachida Dati, mais un choix guidé par ce qu’elle présente comme l’intérêt supérieur de la capitale.

Un message adressé à ses électeurs

Dans sa déclaration, la candidate met en avant la notion de parole tenue, affirmant rester fidèle à son objectif initial. Ce positionnement vise à rassurer ses électeurs et soutiens, en présentant ce retrait non comme un renoncement, mais comme une décision cohérente avec son engagement politique.

Ce retrait pourrait rebattre les cartes de la campagne municipale parisienne en consolidant le camp de droite. Reste à savoir si ce geste suffira à créer une dynamique capable de rivaliser avec la gauche dans la capitale.