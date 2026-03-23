Politique Municipales 2026

Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas battu de justesse (officiel)

23 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas battu de justesse (officiel) officiel
Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas battu de justesse (officiel)

Le suspense aura duré jusqu’au bout à Lyon. Au terme du dépouillement final, Jean-Michel Aulas s’incline avec 49,33 % des suffrages, accusant un retard de 2 762 voix face à son adversaire.

Ce résultat très serré confirme une élection particulièrement disputée dans la capitale des Gaules, où chaque voix a pesé dans l’issue du scrutin. Malgré une dynamique importante, l’ancien dirigeant de l’Olympique lyonnais échoue donc à conquérir la mairie.

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