Politique Municipales 2026

Municipales 2026 : Martine Vassal (LR) en larme renonce à la métropole après sa chute à Marseille

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales 2026 : Martine Vassal (LR) en larme renonce à la métropole après sa chute à Marseille LR
Municipales 2026 : Martine Vassal (LR) en larme renonce à la métropole après sa chute à Marseille

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.

À Marseille, Martine Vassal (LR), en grande difficulté avec un score autour de 4 %, a annoncé en larmes qu’elle ne briguerait pas la présidence de la métropole Aix-Marseille. Évoquant un choix de « cohérence et de responsabilité », elle acte un revers historique pour la droite dans une ville longtemps dominée par son camp.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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