Municipales 2026 : Martine Vassal (LR) en larme renonce à la métropole après sa chute à Marseille

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.

À Marseille, Martine Vassal (LR), en grande difficulté avec un score autour de 4 %, a annoncé en larmes qu’elle ne briguerait pas la présidence de la métropole Aix-Marseille. Évoquant un choix de « cohérence et de responsabilité », elle acte un revers historique pour la droite dans une ville longtemps dominée par son camp.