Municipales 2026 : Idir Boumertit (LFI) arrache Vénissieux avec 34,11 % et fait tomber le bastion communiste

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.

À Vénissieux, Idir Boumertit (LFI) s’impose de justesse avec 34,11 % des voix face à la maire sortante Michèle Picard (PCF), battue à 33,90 %. Seulement 25 voix séparent les deux candidats, dans un scrutin extrêmement serré qui voit un bastion communiste basculer à l’extrême gauche mélénchoniste.