Municipales 2026 : Emmanuel Grégoire (PS) donné vainqueur à Paris avec environ 50 % face à Rachida Dati (LR)

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.

À Paris, Emmanuel Grégoire (PS) est donné vainqueur selon les premières estimations avec environ 50 à 51 % des voix, devant Rachida Dati (LR) créditée de 37 à 40 %. Une victoire qui confirmerait le maintien de la gauche à la tête de la capitale.