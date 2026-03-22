Municipales 2026 : Emmanuel Grégoire (PS) donné vainqueur à Paris avec environ 50 % face à Rachida Dati (LR)

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.
À Paris, Emmanuel Grégoire (PS) est donné vainqueur selon les premières estimations avec environ 50 à 51 % des voix, devant Rachida Dati (LR) créditée de 37 à 40 %. Une victoire qui confirmerait le maintien de la gauche à la tête de la capitale.
Radouan Kourak
Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.
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