Municipales 2026 : Christian Estrosi (Horizons) annonce son retrait de la vie politique après sa défaite à Nice

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.

À Nice, battu par Éric Ciotti (UDR) qui s’impose avec 45 % des voix contre 39,5 %, Christian Estrosi (Horizons) a annoncé son retrait de la vie politique. Une décision forte après la perte de la mairie, marquant la fin d’un cycle pour l’ancien édile de la ville.