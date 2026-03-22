Politique Municipales 2026

Municipales 2026 : Christian Estrosi (Horizons) annonce son retrait de la vie politique après sa défaite à Nice

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales 2026 : Christian Estrosi (Horizons) annonce son retrait de la vie politique après sa défaite à Nice Horizons
Municipales 2026 : Christian Estrosi (Horizons) annonce son retrait de la vie politique après sa défaite à Nice

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.

À Nice, battu par Éric Ciotti (UDR) qui s’impose avec 45 % des voix contre 39,5 %, Christian Estrosi (Horizons) a annoncé son retrait de la vie politique. Une décision forte après la perte de la mairie, marquant la fin d’un cycle pour l’ancien édile de la ville.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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