Municipales 2026 : 48,10 % de participation à 17 heures, en nette hausse

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et dernières manœuvres. Ce dimanche, les électeurs sont appelés à trancher lors du second tour d’un scrutin particulièrement disputé.

À 17 heures, la participation atteint 48,10 %, en nette progression par rapport à 2020 (34,67 %), mais encore en retrait par rapport à 2014 (52,36 %). Un niveau qui confirme une mobilisation plus forte cette année, alors que les résultats sont attendus à partir de 20 heures.