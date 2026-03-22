Municipales 2026 : 48,10 % de participation à 17 heures, en nette hausse

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et dernières manœuvres. Ce dimanche, les électeurs sont appelés à trancher lors du second tour d’un scrutin particulièrement disputé.
À 17 heures, la participation atteint 48,10 %, en nette progression par rapport à 2020 (34,67 %), mais encore en retrait par rapport à 2014 (52,36 %). Un niveau qui confirme une mobilisation plus forte cette année, alors que les résultats sont attendus à partir de 20 heures.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.