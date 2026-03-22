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Politique Municipales 2026

Municipales 2026 : 20,33 % de participation à midi, en nette hausse par rapport à 2020

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales 2026 : 20,33 % de participation à midi, en nette hausse par rapport à 2020
Municipales 2026 : 20,33 % de participation à midi, en nette hausse par rapport à 2020

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque l’aboutissement de cette séquence politique intense avec le second tour du scrutin.

À midi, la participation atteint 20,33 %, en nette hausse par rapport à 2020 où elle plafonnait à 15,29 % dans un contexte sanitaire particulier. Un signal d’intérêt renforcé pour ce scrutin, alors que les premiers résultats sont attendus à partir de 20 heures dans les communes encore en lice.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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