Municipales 2026 : 20,33 % de participation à midi, en nette hausse par rapport à 2020

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque l’aboutissement de cette séquence politique intense avec le second tour du scrutin.
À midi, la participation atteint 20,33 %, en nette hausse par rapport à 2020 où elle plafonnait à 15,29 % dans un contexte sanitaire particulier. Un signal d’intérêt renforcé pour ce scrutin, alors que les premiers résultats sont attendus à partir de 20 heures dans les communes encore en lice.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.