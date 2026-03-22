Municipales 2026 : 20,33 % de participation à midi, en nette hausse par rapport à 2020

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque l’aboutissement de cette séquence politique intense avec le second tour du scrutin.

À midi, la participation atteint 20,33 %, en nette hausse par rapport à 2020 où elle plafonnait à 15,29 % dans un contexte sanitaire particulier. Un signal d’intérêt renforcé pour ce scrutin, alors que les premiers résultats sont attendus à partir de 20 heures dans les communes encore en lice.