La Réunion : plusieurs retournements spectaculaires au second tour

Le second tour des municipales à La Réunion a déjoué de nombreux pronostics, avec plusieurs « ballotages favorables » renversés dans les urnes. Sur les dix communes encore en jeu, cinq ont connu des basculements inattendus, illustrant une forte volatilité électorale entre les deux tours.

À Saint-Leu, Karim Juhoor crée la surprise en passant de la troisième place au premier tour à la victoire, notamment après le désistement du maire sortant. À Sainte-Suzanne, Alexandre Laï-Kane-Cheong renverse le député Frédéric Maillot malgré l’absence d’alliance formelle, en doublant son nombre de voix. Même scénario à La Possession, où une union de listes permet à Erick Fontaine de battre la maire sortante Vanessa Miranville.

Des dynamiques bouleversées entre les deux tours

Au Tampon, la gauche s’impose contre toute attente, mettant fin à un siècle de domination de la droite, grâce à une forte mobilisation supplémentaire des électeurs. À Cilaos, Laïla Nassibou renverse également le maire sortant Jacques Técher dans un duel interne à la gauche, profitant d’un meilleur report de voix et d’une participation en hausse.

Ces résultats confirment le rôle déterminant des alliances, des désistements et de la mobilisation entre les deux tours, dans un scrutin où rien n’était joué d’avance.