L’armée américaine frappe l’Iran après des tirs de missiles sur ses navires

Le Commandement central des États-Unis a annoncé jeudi avoir frappé des installations militaires en Iran en réponse à des attaques menées par Téhéran contre plusieurs navires américains. Selon l’armée américaine, les forces iraniennes ont lancé de nombreux missiles et drones sur ses bâtiments dans le détroit d’Ormuz, sans parvenir à toucher aucune cible. Washington a qualifié son action de riposte proportionnée après ces tirs hostiles. L’Iran conteste cette version et accuse au contraire les États-Unis d’avoir violé le cessez-le-feu en attaquant un pétrolier iranien, justifiant ainsi ses propres tirs de missiles.

Accusations croisées dans le détroit d’Ormuz

Les tensions dans la zone stratégique du détroit d’Ormuz s’intensifient alors que les deux pays s’accusent mutuellement d’avoir rompu la trêve fragile. L’armée américaine affirme également avoir neutralisé un pétrolier iranien dans le cadre de cette opération de riposte. Le président iranien a déclaré avoir rencontré le guide suprême Mojtaba Khamenei pour évoquer la situation. Ces affrontements interviennent dans un contexte régional déjà très instable, avec une escalade militaire qui menace directement les routes maritimes stratégiques par lesquelles transite une part considérable du pétrole mondial.

Trump évoque des avancées diplomatiques

Malgré cette flambée de violence, Donald Trump a affirmé que des progrès considérables avaient été accomplis dans les négociations avec l’Iran en vue d’un accord complet et définitif. Le président américain juge désormais un accord de paix très possible avec Téhéran et a annoncé la suspension de l’opération d’escorte des navires bloqués, signalant une possible désescalade diplomatique. En France, la ministre déléguée des Armées Alice Rufo suit de près l’évolution de la situation qui pourrait avoir des répercussions sur les intérêts français dans la région.