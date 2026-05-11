Zelensky affirme qu’une vingtaine de pays souhaitent conclure des accords sur les drones avec l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi qu’environ vingt pays étaient intéressés par des accords de coopération sur les drones avec l’Ukraine, alors que quatre accords ont déjà été signés.

Depuis le début de la guerre contre l’Iran fin février, Kiev cherche à tirer parti de son expertise acquise dans la guerre des drones afin de renforcer ses partenariats internationaux, notamment au Moyen-Orient et en Europe.

« Près de 20 pays sont actuellement impliqués à différents stades : quatre accords ont déjà été signés et les premiers contrats relevant de ces accords sont en cours de préparation », a écrit Zelensky sur X.

En avril, l’Ukraine a signé des accords liés à la défense et aux drones avec l’Allemagne, la Norvège et les Pays-Bas.

Ces initiatives s’ajoutent à des partenariats de sécurité à long terme conclus fin mars avec l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Le mois dernier, Kiev a également signé des accords de coopération dans les domaines de la défense et de l’énergie avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Zelensky a enfin indiqué que l’Ukraine préparait une nouvelle coopération sécuritaire liée aux drones avec « une autre partie du monde », sans donner davantage de précisions.