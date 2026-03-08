Le président chinois Xi Jinping a appelé l’armée à renforcer sa loyauté envers le Parti communiste et à intensifier la lutte contre la corruption au sein des forces armées. Cette déclaration a été rapportée samedi par l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Xi Jinping a insisté sur la nécessité pour l’Armée populaire de libération de rester politiquement fidèle au Parti communiste, une priorité centrale dans la doctrine militaire chinoise. Le dirigeant a également affirmé que la lutte contre la corruption devait se poursuivre sans relâche au sein des institutions militaires.

« Il n’y a plus d’endroit où la corruption puisse se cacher », a déclaré le président chinois, selon le rapport de l’agence officielle. Il a ajouté que les autorités poursuivraient leurs efforts pour éliminer les pratiques illégales dans l’appareil militaire.

Depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a lancé plusieurs campagnes de lutte contre la corruption touchant aussi bien les institutions civiles que l’armée. Ces initiatives ont conduit à l’enquête ou à la condamnation de nombreux responsables militaires de haut rang.

Les observateurs estiment que ces campagnes visent à renforcer la discipline interne et à consolider le contrôle du Parti communiste sur les forces armées chinoises, considérées comme un pilier central du pouvoir politique en Chine.

Ces déclarations interviennent dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques accrues, notamment en Asie et dans d’autres régions du monde, où la Chine cherche à renforcer ses capacités militaires et son influence stratégique.