Les États-Unis ont engagé des poursuites judiciaires pour confisquer plus de 15,3 millions de dollars soupçonnés d’avoir servi à financer un réseau clandestin de distribution de pétrole iranien. L’annonce a été faite vendredi par le ministère américain de la Justice, qui a déposé deux plaintes civiles dans le cadre de cette affaire.

Selon le département de la Justice, ces fonds auraient été utilisés pour soutenir un système complexe de sociétés de distribution impliquées dans la vente et l’expédition de pétrole iranien et d’autres matières premières. Les autorités américaines estiment que ces activités ont été menées en violation directe des sanctions imposées par Washington contre l’Iran.

Les plaintes déposées visent notamment Mohammad Hossein Shamkhani, accusé d’avoir utilisé plusieurs entreprises pour organiser ces transactions. Selon les autorités américaines, ce réseau aurait permis de contourner les restrictions internationales et de maintenir des flux financiers liés au commerce de pétrole iranien.

Mohammad Hossein Shamkhani est le fils d’Ali Shamkhani, ancien conseiller de premier plan de l’ex-guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Les deux hommes ont été tués la semaine dernière lors des frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Les autorités américaines affirment que ces procédures judiciaires visent à priver les réseaux sanctionnés de leurs ressources financières et à renforcer l’application des sanctions économiques contre Téhéran.

Cette action judiciaire s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre Washington et l’Iran, alors que les frappes récentes et les ripostes dans la région ont ravivé les inquiétudes quant à une escalade plus large du conflit au Moyen-Orient.