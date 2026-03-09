Les États-Unis étudieraient la possibilité de mener une opération spéciale visant à saisir de l’uranium iranien de qualité quasi nucléaire, selon une information rapportée par l’agence Bloomberg News. Cette option serait actuellement examinée par l’administration du président Donald Trump dans le contexte de l’escalade militaire entre Washington, Israël et l’Iran.

D’après Bloomberg, qui cite trois responsables diplomatiques informés du dossier, la Maison Blanche envisagerait le déploiement de forces spéciales sur le terrain afin de sécuriser des stocks d’uranium enrichi détenus par l’Iran. L’objectif serait d’empêcher que ce matériau stratégique ne puisse être utilisé pour développer une arme nucléaire.

Reuters indique toutefois ne pas avoir pu vérifier indépendamment ces informations dans l’immédiat. Les autorités américaines n’ont pas confirmé officiellement l’existence d’un tel plan au moment de la publication de l’article.

Cette option militaire s’inscrirait dans un contexte de tensions extrêmes autour du programme nucléaire iranien, alors que les États-Unis et Israël ont lancé une série de frappes contre des installations et des cibles liées à la République islamique.

L’éventualité d’une opération terrestre visant directement des stocks d’uranium représenterait une escalade significative par rapport aux frappes aériennes et aux opérations indirectes menées jusqu’à présent.

Depuis le début de la crise, la question du contrôle du programme nucléaire iranien est au cœur des préoccupations de Washington et de ses alliés, qui affirment vouloir empêcher Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire, tandis que l’Iran continue de nier toute intention de développer une telle capacité.