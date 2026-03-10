Les États-Unis ont estimé que l’aide internationale destinée à l’Afghanistan devait être réévaluée, malgré la grave crise humanitaire que traverse le pays, en raison de l’attitude des talibans et des restrictions imposées aux droits des femmes.

S’exprimant lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, l’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz, a évoqué ce qu’il a qualifié de « catastrophe humanitaire » en Afghanistan, tout en soulignant les difficultés liées à la coopération avec les autorités talibanes.

Selon lui, l’« intransigeance » du régime au pouvoir, notamment en matière de droits fondamentaux, oblige la communauté internationale à examiner de près l’efficacité de l’aide et de l’engagement international dans le pays.

Le diplomate américain a également attiré l’attention sur le budget de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA), qui doit être renouvelé prochainement. Il a indiqué que cette mission disposait du budget le plus élevé parmi les missions politiques spéciales de l’ONU.

Mike Waltz a notamment dénoncé les restrictions imposées par les talibans aux femmes, soulignant que des employées afghanes de la mission onusienne ne pouvaient même pas se rendre sur leur lieu de travail.

Les déclarations américaines interviennent alors que l’Afghanistan est confronté à de multiples crises, notamment une forte pauvreté, des catastrophes naturelles et un accès limité aux services de base pour une grande partie de la population.