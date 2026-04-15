Vers une reprise imminente des négociations avec l’Iran, selon l’ONU et Donald Trump

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, António Guterres, a estimé mardi qu’une reprise des négociations visant à mettre fin au conflit avec l’Iran était « hautement probable », selon les informations recueillies par l’organisation internationale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Beyrouth, le chef de l’ONU a indiqué que plusieurs signaux convergents laissaient penser à un redémarrage prochain des discussions diplomatiques. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, notamment liées à l’escalade entre le Hezbollah et Israël, sur fond de confrontation plus large impliquant l’Iran.

Parallèlement, le président américain Donald Trump a affirmé que des pourparlers avec Téhéran pourraient reprendre « dans les deux prochains jours ». Dans une interview accordée au journal New York Post, il a évoqué la possibilité que ces discussions se tiennent au Pakistan, sans donner davantage de détails sur leur format ou les participants.

Ces annonces laissent entrevoir une possible relance du dialogue diplomatique après une période marquée par une montée des tensions militaires et politiques. Les modalités exactes de ces négociations, ainsi que les objectifs poursuivis par les différentes parties, restent toutefois incertaines à ce stade.

L’éventuelle reprise des discussions pourrait constituer une étape clé dans les efforts internationaux visant à désamorcer le conflit. La communauté internationale suit de près ces développements, dans l’espoir d’une désescalade durable dans une région déjà fragilisée par plusieurs crises simultanées.