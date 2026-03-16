Israël et le Liban devraient entamer dans les prochains jours des pourparlers visant à instaurer un cessez-le-feu durable, ont indiqué dimanche deux responsables israéliens. L’objectif affiché de ces discussions serait notamment le désarmement du Hezbollah, le puissant mouvement armé libanais soutenu par l’Iran. Toutefois, ni calendrier précis ni modalités définitives n’ont encore été arrêtés.

Selon ces responsables, Beyrouth serait en train de constituer une délégation chargée de participer aux négociations. Mais du côté libanais, plusieurs questions restent en suspens. Trois responsables libanais ont indiqué samedi que leur pays attendait notamment des clarifications concernant une condition posée par le président Joseph Aoun : l’instauration préalable d’un cessez-le-feu total afin de permettre l’ouverture de négociations.

L’existence de ces discussions potentielles a été révélée pour la première fois samedi par le quotidien israélien Haaretz. Un responsable libanais a toutefois affirmé dimanche que Beyrouth n’avait pas encore reçu de notification officielle de la part d’Israël concernant l’organisation de ces pourparlers.

Côté israélien, les négociations seraient menées par Ron Dermer, proche conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu et ancien ministre des Affaires stratégiques. Plusieurs responsables israéliens ont également indiqué que la France participait à cette initiative diplomatique.

La radio de l’armée israélienne a par ailleurs rapporté dimanche que Ron Dermer s’était rendu en Arabie saoudite la semaine précédente afin de discuter des perspectives de ces discussions. Les pourparlers pourraient débuter une fois la campagne militaire actuellement menée par Israël contre le Hezbollah terminée.

Ces développements interviennent dans un contexte de fortes tensions à la frontière israélo-libanaise. Samedi, des projectiles tirés depuis le Liban ont provoqué des dégâts sur des véhicules et des bâtiments dans le nord d’Israël, illustrant l’escalade des affrontements entre l’armée israélienne et le Hezbollah, sur fond de tensions régionales liées notamment aux relations entre Israël, les États-Unis et l’Iran.