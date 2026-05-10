Une frappe israélienne au Liban fait au moins sept morts, dont un enfant

Une frappe israélienne menée samedi sur la ville de Saksakiyeh, dans le sud du Liban, a fait au moins sept morts et quinze blessés, selon le ministère libanais de la Santé. Parmi les victimes figure un enfant, ont précisé les autorités sanitaires libanaises.

L’attaque a visé cette localité située dans une région régulièrement touchée par les échanges de tirs entre l’armée israélienne et le mouvement chiite Hezbollah. Des images diffusées après la frappe montrent des secouristes et des habitants inspectant les décombres à l’aide d’engins lourds.

L’armée israélienne a confirmé avoir mené cette opération, affirmant qu’elle ciblait des militants du Hezbollah présents dans la ville. Selon Tsahal, ces combattants préparaient des attaques contre des soldats israéliens opérant près de la frontière.

Depuis le début de la guerre à Gaza, les tensions se sont fortement aggravées entre Israël et le Hezbollah. Les affrontements quasi quotidiens à la frontière israélo-libanaise ont entraîné des centaines de morts et poussé des dizaines de milliers de civils à fuir les zones frontalières des deux côtés.

Les autorités libanaises dénoncent régulièrement des frappes israéliennes touchant des zones civiles, tandis qu’Israël accuse le Hezbollah d’utiliser des infrastructures habitées pour mener ses opérations militaires. Aucune réaction immédiate du Hezbollah concernant cette frappe n’avait été rapportée dans l’immédiat.

Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, alors que les efforts diplomatiques internationaux peinent jusqu’ici à empêcher une extension plus large du conflit au Moyen-Orient.