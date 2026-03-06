Une enquête militaire américaine estime probable que les forces américaines soient responsables d’une frappe qui a touché une école de filles en Iran et provoqué la mort de dizaines d’enfants, ont indiqué deux responsables américains à Reuters.

Ces responsables ont toutefois précisé que l’enquête n’était pas terminée et qu’aucune conclusion définitive n’avait encore été tirée.

L’attaque s’est produite samedi dans la ville de Minab, dans le sud de l’Iran, au moment où les États-Unis et Israël menaient une campagne de frappes contre des cibles iraniennes.

Selon les sources, les enquêteurs examinent encore les éléments disponibles pour déterminer précisément ce qui s’est produit. Les autorités américaines n’ont pas divulgué de détails sur les preuves examinées, le type de munitions utilisées ou les circonstances exactes de l’incident.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a confirmé mercredi que l’armée américaine avait ouvert une enquête sur cette frappe.

Les responsables américains n’excluent pas que de nouvelles informations puissent émerger et éventuellement disculper les États-Unis en désignant un autre acteur comme responsable.

L’enquête se poursuit et aucune indication n’a été donnée sur le délai nécessaire pour parvenir à une conclusion définitive.