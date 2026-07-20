Un soldat américain tué lors d’une détonation contrôlée en Irak du Nord

Un militaire américain a perdu la vie samedi en Irak lors d’une opération de neutralisation d’un engin explosif non explosé, provenant d’un drone iranien abattu. Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé l’incident dimanche.

Le soldat a été tué « lors d’une détonation contrôlée d’un engin explosif non explosé », selon la déclaration publiée dimanche par le Commandement central américain. L’engin en question provenait d’un « drone iranien à usage unique abattu », précise le CENTCOM.

Ce décès survient dans un contexte déjà meurtrier pour les forces américaines dans la région. La veille, le CENTCOM avait annoncé la mort de deux autres soldats américains et la disparition d’un troisième en Jordanie, à la suite d’une attaque iranienne survenue le 17 juillet.

Les recherches menées après cet incident jordanien ont été décrites comme « approfondies » par le commandement militaire américain, dont le quartier général est basé à Tampa, en Floride.