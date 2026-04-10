Un émissaire de Poutine à Washington : des discussions sensibles sur l’Ukraine et les sanctions en coulisses

L’envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, se trouve actuellement aux États-Unis, où il mène des discussions avec des membres de l’administration du président Donald Trump, selon des sources proches du dossier.

Ces échanges porteraient notamment sur les perspectives d’un accord de paix concernant la guerre en Ukraine, ainsi que sur d’éventuelles pistes de coopération économique entre Washington et Moscou.

La présence de Kirill Dmitriev sur le sol américain intervient à un moment stratégique, alors que les États-Unis doivent prochainement décider de prolonger ou non un allègement des sanctions visant le pétrole russe. Cette mesure, qui expire le 11 avril, pourrait figurer au cœur des discussions.

Cette visite souligne l’existence de canaux diplomatiques actifs entre les deux puissances, malgré des relations tendues depuis le début du conflit en Ukraine. Elle pourrait signaler une tentative de relance du dialogue sur plusieurs dossiers sensibles.

Les discussions sur une éventuelle résolution du conflit ukrainien restent toutefois complexes, les positions des deux camps demeurant profondément divergentes sur les conditions d’un accord durable.

En parallèle, la question des sanctions économiques continue de peser lourdement sur les relations bilatérales, constituant un levier majeur dans les négociations en cours.

Dans ce contexte, la visite de Kirill Dmitriev apparaît comme un signe d’intensification des échanges diplomatiques, à un moment charnière pour l’évolution des relations entre Moscou et Washington.