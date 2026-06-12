Un an après la tragédie d’Air India à Ahmedabad, les familles des victimes ravivent leur deuil lors d’hommages émouvants

Les familles des 260 victimes du crash d’un avion d’Air India survenu à Ahmedabad se sont réunies vendredi pour commémorer le premier anniversaire de la catastrophe. Prières, veillées aux chandelles et hommages ont marqué cette journée de recueillement, profondément chargée en émotion pour les proches des disparus.

L’accident, impliquant un Boeing 787 Dreamliner, avait frappé de plein fouet un complexe résidentiel pour étudiants situé près du BJ Medical College. Le choc avait causé la mort de toutes les personnes à bord ainsi que de plusieurs occupants au sol, faisant de cette catastrophe l’une des plus meurtrières de l’histoire récente de l’aviation en Inde.

Un an après les faits, les proches des victimes se sont rassemblés à proximité du site du drame pour rendre hommage à leurs êtres chers. Certains ont participé à des cérémonies organisées plus tôt dans la journée, en présence de responsables politiques, de représentants du gouvernement et de dignitaires étrangers venus soutenir les familles endeuillées.

Les bâtiments endommagés par l’impact de l’avion restent encore visibles et ont été conservés en l’état jusqu’à présent. Les autorités locales ont toutefois annoncé que les structures touchées, notamment les résidences étudiantes, seront démolies et remplacées par de nouveaux bâtiments afin de reconstruire le site.

Le gouvernement de l’État du Gujarat a précisé que ce projet sera financé par le groupe Tata, principal actionnaire d’Air India. Cette initiative vise à transformer progressivement le lieu du drame tout en répondant aux besoins des étudiants de l’établissement concerné.

Malgré les annonces de reconstruction, le souvenir de la catastrophe reste particulièrement vif pour les habitants d’Ahmedabad et les familles des victimes. Beaucoup ont exprimé une douleur toujours intacte, ravivée par ce premier anniversaire et par l’absence de réponses définitives sur les causes exactes du crash.

Les enquêteurs poursuivent encore leur travail pour déterminer les circonstances précises de l’accident. À ce stade, aucune conclusion officielle n’a été rendue publique, laissant les proches dans l’attente de réponses qui pourraient expliquer la tragédie survenue il y a un an.