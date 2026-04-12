Ukraine-Russie : un échange de 350 prisonniers juste avant un fragile cessez-le-feu de Pâques

L’Ukraine et la Russie ont procédé samedi à un nouvel échange de prisonniers de guerre, chacune libérant 175 militaires, à la veille d’un cessez-le-feu annoncé pour marquer Pâques orthodoxe. Cette opération, confirmée par des responsables des deux pays, constitue l’un des échanges les plus importants intervenus ces derniers mois dans le conflit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a précisé que l’Ukraine avait récupéré 175 soldats, ainsi que sept civils détenus en Russie. Cette libération est présentée par Kiev comme un soulagement pour les familles concernées, alors que de nombreux Ukrainiens restent toujours captifs.

Du côté russe, les autorités ont également confirmé le retour de 175 militaires, sans fournir davantage de détails sur leur identité ou leur état de santé. Les échanges de prisonniers demeurent l’un des rares domaines de coopération entre les deux camps depuis le début de la guerre.

Cette opération intervient dans un contexte particulier, les deux pays s’apprêtant à observer un cessez-le-feu temporaire à l’occasion de Pâques orthodoxe, célébrée par une grande partie de la population en Ukraine comme en Russie. De tels cessez-le-feu symboliques ont déjà été annoncés par le passé, avec des résultats souvent mitigés sur le terrain.

Malgré ces gestes ponctuels, les combats se poursuivent intensément sur plusieurs fronts, et aucune avancée majeure vers une résolution durable du conflit n’a été enregistrée. L’échange de prisonniers apparaît ainsi comme un rare signe d’apaisement, dans une guerre qui reste profondément enracinée.