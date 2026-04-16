Ukraine : Kiev affirme reprendre du terrain grâce à un nouveau modèle de guerre combinant drones et infanterie

L’Ukraine a annoncé la mise en place d’un nouveau modèle de combat intégrant l’utilisation de drones et les opérations d’infanterie, une stratégie qui aurait permis de reprendre du terrain aux forces de la Russie, selon ses responsables militaires.

Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué que ce modèle repose sur des unités d’assaut combinant des systèmes aériens et terrestres sans pilote avec des troupes au sol, dans un dispositif intégré visant à améliorer l’efficacité des opérations sur le champ de bataille.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a affirmé que les forces de Kiev avaient repris près de 50 km² de territoire au cours du mois de mars, s’appuyant sur des avancées enregistrées depuis le début de l’année.

Les drones occupent désormais une place centrale dans le conflit, les deux camps investissant massivement dans leur développement, ainsi que dans les systèmes de défense et d’interception destinés à contrer ces technologies.

Selon les autorités ukrainiennes, cette nouvelle approche marque une évolution significative de la conduite des opérations militaires, avec une coordination accrue entre les moyens technologiques et les forces humaines sur le terrain.

Cependant, la Russie affirme de son côté avoir réalisé des avancées dans certaines zones, notamment dans le nord, illustrant la nature toujours fluctuante et disputée du front. Cette dynamique souligne l’intensité persistante du conflit et l’importance croissante des innovations tactiques dans la guerre en Ukraine.