États-Unis : les sénateurs républicains soutiennent les ventes d’armes à Israël malgré les critiques

Le Sénat des États-Unis a rejeté deux résolutions visant à bloquer des ventes d’armes à Israël, confirmant le soutien d’une majorité de sénateurs républicains à la politique du président Donald Trump.

Ces textes, portés notamment par le sénateur Bernie Sanders, visaient à empêcher la vente d’environ 450 millions de dollars de bombes et d’équipements militaires. Ils dénonçaient des violations potentielles des lois américaines sur l’aide étrangère, en lien avec les opérations israéliennes.

Les élus démocrates favorables à ces résolutions ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences humanitaires des frappes israéliennes, notamment en ce qui concerne les victimes civiles dans le cadre du conflit en cours.

De leur côté, les partisans des ventes d’armes estiment qu’Israël agit pour neutraliser des groupes militants et se défendre face aux menaces sécuritaires. Les autorités israéliennes affirment ne pas cibler délibérément des civils.

Le rejet de ces résolutions illustre les divisions persistantes au sein du Congrès américain sur la politique à adopter vis-à-vis d’Israël, notamment dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient.

Cette décision permet à l’administration Trump de poursuivre ses livraisons d’armement, tout en alimentant le débat sur le rôle des États-Unis dans les conflits régionaux et sur les implications humanitaires de leur soutien militaire.